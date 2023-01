Previsioni meteo 1 febbraio, che tempo farà in Umbria - Tuttoggi

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole, massime in lieve calo al Centro e stabili o in rialzo altrove

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto ma nuvolosità in aumento.

Italia

AL NORD