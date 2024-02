Pressostruttura di San Lorenzo, nuova polemica: prelievo dal fondo di riserva per la manutenzione - Tuttoggi.info

Migliorati e Degli Esposti presentano una interrogazione a Lungarotti e Morettini

Un’interrogazione a sindaco e assessore al bilancio per un prelievo dal fondo di riserva per il mantenimento in efficienza di uso della pressostruttura di San Lorenzo; l’obiettivo delle consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati è sapere da Paola Lungarotti e Valeria Morettini se la misura avesse carattere di straordinarietà e come mai al consiglio non sia stato comunicato.

Degli Esposti e Migliorati ricordano che già dallo scorso agosto una dettagliata relazione tecnica degli uffici comunali Lavori Pubblici individuava le necessità economiche per il mantenimento in uso della pressostruttura di San Lorenzo: 13.420 euro per manutenzione e verifica della struttura per 6 mesi e manutenzione e controllo dei presidi antincendio. “Eppure – attaccano le due consigliere – nel bilancio di previsione approvato a dicembre non sono state inserite le necessarie risorse, salvo poi effettuare un prelievo, appena 18 giorni dopo, dal Fondo di riserva; peccato che gli interventi erano stati dettagliatamente previsti sin dal mese di agosto 2023 e sono indispensabili per garantire la sicurezza e la continuità delle attività svolte all’interno della pressostruttura. Ed i prelievi dal Fondo di riserva sono riservati ad imprevedibili o straordinarie esigenze di bilancio e non possono essere utilizzati per coprire la mancanza di programmazione delle spese”.

Tra l’altro il prelievo rappresenta quasi il 40% della dotazione del Fondo e per questo Degli Esposti e Migliorati attaccano: “Ennesima prova della mancanza di capacità di programmazione, oltre che di trasparenza, da parte di questa amministrazione sempre più allo sbando”.