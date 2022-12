Presepe di ghiaccio a Massa Martana, omaggio al Perugino con "L'Adorazione dei Magi" - Tuttoggi

Il Perugino poteva immaginare di tutto, meno che dopo 525 anni il suo capolavoro sarebbe stato raffigurato in un presepe di ghiaccio!

Nel V Centenario della morte del Perugino (1523-2023) l’Umbria e Massa Martana rendono omaggio al grande pittore con un PRESEPE DI GHIACCIO che si ispira a una delle Sue opere più conosciute “L’Adorazione dei Magi”

E’ la punta di diamante della XIX Edizione di “Presepi d’Italia” la Mostra Nazionale del Presepe Artistico, in programma a Massa Martana dal 24 dicembre all’8 gennaio 2022. Una eccellenza del Natale in

Un presepe da brivido, scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, che stupisce per la sua bellezza.

Un presepe grande 13 mq con statue a grandezza naturale scolpite su grandi blocchi di ghiaccio, che brillano come se fossero di cristallo, di quello più pregiato; mantenute per tutta la Mostra a – 17° C

Un presepe che sembra illuminato da un milione di luci, una emozione unica per grandi e piccini.

Il presepe di ghiaccio 2022 è stato scolpito da Graziano Re su progetto dallo studio “Balletti+Sabbatini Architetti”, due bravissimi professionisti di Massa Martana che con i loro Progetti hanno arricchito di tanta bellezza il paese di M. Martana.