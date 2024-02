Presentazione del libro "Patria e cultura in rivoluzione" - Tuttoggi.info

CUBA: PATRIA E CULTURA IN RIVOLUZIONE- MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2024 h.17 – libreria FELTRINELLI, Perugia.

Lโ€™associazione di solidarietร internazionalista AsiCuba vi invita ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—ถฬ€ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ, presso la sala della ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—™๐—ฒ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜‚๐—ด๐—ถ๐—ฎ, alla presentazione del libro ๐—ฃ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ฅ๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ dello storico e saggista cubano ๐—˜๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—Ÿ๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐˜‡, PGreco edizioni.

Sarร presente l’autore del libro, storico cubano, primo vicepresidente dellโ€™Associazione degli Scrittori dellโ€™UNEAC, e grande conoscitore degli attuali mezzi di comunicazione.

Il libro offre una panoramica ben documentata delle operazioni di destabilizzazione e โ€œcambio di regimeโ€ e dell’origine e della crescita di molteplici entitร statunitensi coinvolte nel lavoro sul campo, spesso come copertura della CIA.Inoltre spiega come i think tank al servizio dell’egemonia statunitense abbiano rinnovato e perfezionato le loro formule.

Nelle sue pagine, si intraprende un’analisi approfondita di una forma di guerra progettata per decenni nei laboratori ideologici dell’impero piรน potente che la storia del mondo abbia mai conosciuto.

Patria e Cultura in Rivoluzione รจ lโ€™occasione per affrontare il tema della battaglia culturale sulla conoscenza e sulla cultura, sul progetto di controllo della narrazione nelle mani dellโ€™imperialismo.

Questo argomento, che riguarda tutti, sarร affrontato attraverso la conoscenza e la cultura di chi รจ cresciuto in un Paese rivoluzionario come รจ Cuba.

โ€œ๐——๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ผ, ๐—ณ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎโ€

Le cittadine e i cittadini di Perugia e dellโ€™Umbria sono invitati a partecipare e ad intervenire.



