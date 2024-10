Presentato il libro: Racconti di vita vissuta, personaggi, aneddoti e storie del paese di Pretola - Tuttoggi.info

(Perugia) Presso la sede del CVA, nella frazione di Pretola, alla presenza di un numeroso pubblico che ha praticamente riempito il salone, come quello delle grandi occasioni, è stata presentata una singolare opera editoriale che racconta le vicende di “un paese che c’era e che non c’è più”, ma soprattutto rappresenta il privilegio di chi ha potuto vivere questa realtà in prima persona: l’autore Gettulio Giovagnoni. Nelle 275 pagine , con 27 capitoli correlati da oltre 350 fotografie, di cui molte sono veri e propri scatti in bianco e nero, quelli di un tempo, unici e rari , il libro raccoglie momenti di uno scorcio di storia vissuta. Grazie al contributo del Cavaliere Prof. Giorgio Moschetti, che ha offerto una importante collaborazione e disponibilità, professionalità e pazienza; nonché è anche il conoscitore di gran parte degli eventi e dei personaggi che hanno fatto parte della storia pretoliana di cui lui stesso è stato uno dei protagonisti ed interpretri, avendo contribuito a tante iniziative.

Altra valida e significativa partecipazione alla realizzazione del volume è stato il contributo di Vimal Moschetti, che ha dato tutta la sua professionalità e massima collaborazione nel reperire scorci fotografici di alcune parti storiche del paese. Fatti e aneddoti vengono riportati e descritti nei capitoli. Partendo dal primo “il dopoguerra” l’autore racconta come “ la guerra abbia lasciato fame, miseria e gravi danni, cominciando da chi è partito e non è più tornato, da chi è tornato ma non è più la persona di quando era partito, a chi ha lasciato ferite fisiche e a chi ha lasciato brutti ricordi che porterà per sempre nel suo cuore e nella sua mente e quanto è stato alto il prezzo pagato da tutti gli italiani e dal nostro paese, per essere indipendenti e liberi. La libertà è come l’aria, ti accorgi quando ti manca quanto sia importante”. A seguire gli atri argomenti di vita e aneddoti quali: quando c’erano i comunisti; il ruolo e l’importanza della chiesa; i giochi del nostro passato; sfide e avventure; galleria di personaggi pretolani; la brigata pretolana; mestieri commercianti, professionisti; festa della vernaccia alla sagra della canaiola; le maestre e i medici; il ciclismo di Pretola; Pretola raccontata in radio e in televisione; la lunga storia del calcio pretolano; dati, numeri, statistiche Pretola e i suoi idraulici; cartoline del paese; la festa del carnevale; la passerella ed altro ancora.

L’autore, l’ottantenne Gettulio Giovagnoni, artigiano in pensione, ha sempre desiderato di trasmettere ai giovani la storia di un paese che c’era una volta e c he ora non c’è più, nel senso di far conoscere come ha vissuto , e si sia evoluta, la comunità pretoliana dal dopoguerra in poi. Per questo l’autore ha voluto realizzare un libro che ha prodotto autonomamente, senza il supporto di una casa editrice, fatto stampare da una tipografia locale e, soprattutto, con lo spirito che lo ha contraddistinto : ha voluto donare tutto il ricavato della vendita in occasione della presentazione ( parliamo di oltre duecento copie ad un prezzo simbolico) e anche per quelle copie che riuscirà ad ottimizzare in futuro, a favore e a sostegno delle attività del Comitato per la Vita Daniele Chianelli. Grande la soddisfazione anche da parte del curatore dell’opera, il Prof. Giorgio Moschetti, perchè con questo lavoro, impegnativo , è stata realizzata una indelebile testimonianza di uno scorcio di vita, scritta a mano da Giovagnoni ( un manoscritto come si faceva una volta), per lasciare alle future generazioni la testimonianza di uno sorcio vita del paese di Pretola.