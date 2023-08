Premio per tesi di laurea Laura Cipollone, domande entro il 31 agosto. Aumenta il contributo - Tuttoggi.info

L’Assemblea del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria ha stabilito di aumentare il contributo dei tre premi previsti dal bando “Premio per tesi di laurea Laura Cipollone”

L’Assemblea del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria ha stabilito di aumentare il contributo dei tre premi previsti dal bando “Premio per tesi di laurea Laura Cipollone”, già a partire dalle prossime valutazioni nell’ambito del bando attualmente in corso, relativo all’anno accademico 2021/22, con scadenza 31 agosto 2023.

Ritenendo che “l’impegno di queste risorse economiche sia importante per valorizzare ancora di più le migliori competenze e capacità delle studentesse e degli studenti universitari dell’Umbria”, è stato stabilito un aumento complessivo di 900 euro, ripartito tra i tre livelli di premiazione che vengono così aggiornati: 1° Premio 1.500 euro; 2° Premio 950 euro; 3° Premio 550 euro.

Il premio, intitolato a Laura Cipollone che del Centro per le pari opportunità è stata operosa e lungimirante fondatrice, ha “la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di genere nell’ambito di qualsiasi disciplina di studio e ricerca, anche con riferimento alle seguenti aree tematiche:

– stereotipi di genere relativi a diversi ambiti sociali, del sapere e professionali, incluso nell’uso del linguaggio;

– valorizzazione dell’apporto delle donne allo sviluppo scientifico e culturale nel corso dei secoli;

– percezione culturale del concetto di identità femminile;

– sviluppo storico, sociale e legislativo del principio di uguaglianza/differenza tra uomini e donne;

– rapporti di genere nella società attuale, ad esempio riguardo a parità salariale, conciliazione dei tempi, rappresentanza decisionale etc.;

– cultura delle pari opportunità e delle differenze, con particolare riferimento all’introduzione dell’ottica di genere nell’ambito della ricerca scientifica e umanistica;

– tematiche sulla specificità femminile, sulla storia dei movimenti delle donne, su donne significative in ambito scientifico, letterario, filosofico, politico e così via;

– violenza degli uomini contro le donne, discriminazioni fondate sul genere e forme di violenza correlate”.

Possono concorrere all’assegnazione del Premio laureate e laureati dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri che abbiano discusso la tesi sulle tematiche indicate. Possono concorrere, inoltre, residenti in Umbria che si sono laureati anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni dell’anno accademico in concorso.

Tutte le informazioni sul Premio Tesi, il Bando e il Modello di domanda sono reperibili sul sito del Centro Pari Opportunità al seguente link: https://www.regione.umbria.it/la-regione/premio-per-tesi-di-laurea