Premio letterario “Gens Vibia”, c'è tempo fino al 31 gennaio per partecipare - Tuttoggi

È il 31 gennaio 2020 la scadenza per presentare la domanda di partecipazione alla XVIII edizione del Premio letterario nazionale Gens Vibia, promosso dall’Associazione culturale Pegaso con il contributo di Intra e il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Marsciano.

Un premio nato nel 2001 che in tanti anni ha saputo valorizzare la scrittura e la lettura, anche tra i più giovani, e stimolare la discussione e la riflessione letteraria.

Sono tre le sezioni in cui si divide il premio: poesia in lingua, poesia in dialetto e poesia sezione giovani. Le poesie sono a tema libero e ogni autore potrà presentare al massimo tre opere, di non più di 30 versi, a sezione. Possono partecipare alla sezione giovani coloro che non abbiano superato i 20 anni di età. Una giuria di esperti del mondo della cultura sceglierà 10 finalisti per ogni sezione, la cui classifica sarà poi definita da una giuria popolare.

Ai vincitori delle sezioni di poesia in lingua e poesia in dialetto sarà offerta la pubblicazione di una propria raccolta di poetica. Agli altri classificati saranno assegnate targhe, opere d’arte, pubblicazioni e attestati. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 aprile 2020 presso la sala Aldo Capitini del Municipio di Marsciano.

Il concorso prevede anche l’assegnazione del premio alla carriera “Bruno Dozzini” riservato al poeta umbro dell’anno e di un premio qualità riservato all’istituto scolastico che promuoverà la più significativa partecipazione di propri studenti al concorso riservato ai giovani.

Le opere vanno spedite entro il 31 gennaio all’indirizzo: Associazione culturale Pegaso, via F.lli Cervi n. 7 – 06055 Marsciano (PG) e per mail all’indirizzo mediavalle@cesvolumbria.org.

Le opere devono essere prodotte in cinque copie e una di queste, in busta chiusa, dovrà contenere i dati dell’autore, il riferimento alla sezione e il titolo dell’opera presentata. Per le sezioni poesia in lingua e poesia in dialetto il costo di partecipazione è di 15 euro, mentre è gratis per la sezione giovani. Per ogni informazione si possono contattare i seguenti recapiti: 0758742225 – 330228540 – www.pegasomarsciano.com