Premio giornalistico "Dodici giornali sottobraccio", Quintana ricorda Ariodante Picuti e premia Agnese Pini - Tuttoggi

La Quintana ha deciso che la seconda edizione del premio sarà assegnata alla dottoressa Agnese Pini, direttrice responsabile de LA NAZIONE.

Il 20 settembre avverrà la consegna del premio giornalistico “dodici giornali sottobraccio”.

L’evento, alla sua seconda edizione dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, è dedicato alla memoria dell’indimenticabile Avvocato Ariodante Picuti, presidente dell’Ente Giostra della Quintana dal 1978 al 1996.

Ricordiamo che la scelta di onorare il Presidente Picuti è caduta su un premio giornalistico perché proprio il giornalismo era una delle sue grandi passioni. Ariodante Picuti anche con i suoi articoli e i suoi scritti ha infatti manifestato il suo eclettismo. Un uomo dai molteplici interessi in tanti settori, dalla politica alla professione di avvocato, che ha segnato in maniera indelebile la storia recente della nostra città.

La giuria presieduta da Roberto Conticelli, direttore dell’edizione dell’Umbria del quotidiano La Nazione e presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, coadiuvato dall’Avv. Giovanni Picuti e dal Presidente dell’Ente Giostra della Quintana Domenico Metelli ha deciso di assegnare la seconda edizione del premio alla dottoressa Agnese Pini, direttrice responsabile de LA NAZIONE.

Agnese Pini è da due anni direttrice dello storico quotidiano fiorentino, prima donna in 160 anni di storia del giornale a ricoprire questo incarico. Nel luglio 2021 la rivista Forbes la inserisce tra le 100 italiane di successo dell’anno.

Pini, Laureata in lettere con il massimo dei voti, ha iniziato a lavorare come giornalista nella redazione di Carrara de La Nazione, per poi passare al quotidiano Il Giorno di Milano dove per sei anni si è occupata di cronaca nera e giudiziaria. Tra il 2009 ed il 2010, ha studiato alla scuola di giornalismo IFG Walter Tobagi di Milano. Ha collaborato con Gruppo Editoriale L’Espresso, Mondadori e con l’ANSA, vince nel 2019 il premio giornalistico Giudarello e nel 2021 i premi Matilde Serrao e Ischia.

Un percorso professionale, quello di Agnese Pini, caratterizzato da una grande passione per il giornalismo visto, anche, come strumento di crescita culturale. In questo la similitudine con l’Avvocato Ariodante Picuti, la cui esistenza è stata segnata da una grande curiosità per ogni aspetto della vita e da grandi passioni, tra cui proprio il giornalismo e la Quintana.

La cerimonia si terrà alle ore 19, presso la sede dell’Ente Giostra della Quintana sita in Palazzo Candiotti.