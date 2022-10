Premio Braccio Fortebraccio 2022, ad Assisi premiate tante "figure eccezionali" - Tuttoggi

A salire sul palco anche il giornalista e scrittore Elio Clero Bertoldi; Federico e Sergio Cenci dell’associazione “Avanti tutta” legata al fratello Leonardo; il giornalista Alex Frosio della Gazzetta dello Sport con la madre Nadia in memoria di Pierluigi Frosio compianto storico capitano del Perugia dei Miracoli; il medico, professore universitario e ricercatore Paolo Gresele dell’Università di Perugia; Franco Penna, personaggio di spicco del judo nazionale; l’ex calciatore e allenatore Massimo Roscini, da anni volontario dell’Associazione umbra per la lotta contro il cancro); Angela Turchetti, direttrice del Museo archelogico nazionale dell’Umbria e Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Perugia.

Tra l’altro Proietti ha ringraziato “La preside Tagliaferri per aver allevato generazioni di ragazzi e ragazze che si stanno facendo strada in Italia e all’estero, l’imprenditore Sirci che è un imprenditore di grandissimo livello in un settore delicato come la sicurezza sul lavoro e un appassionato della pallavolo costruendo una squadra che ha tagliato traguardi straordinari, il dottor Cordellini che crede tantissimo nello sviluppo e nella funzione del nostro ospedale”. L’assegnazione del premio Braccio Fortebraccio è una manifestazione itinerante in diverse città dell’Umbria, quest’anno è stata ospitata ad Assisi, l’anno prossimo andrà a Deruta e nel corso della cerimonia del Premio Braccio Fortebraccio 2022 c’è stato anche il simbolico passaggio di consegne tra il sindaco di Assisi e quello di Deruta Michele Toniaccini.