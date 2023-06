Precipita dalla finestra mentre fa le pulizie, muore sotto gli occhi del marito - Tuttoggi.info

La tragedia nel centro di Perugia, inutili i soccorsi: la donna precipitata da una finestra al secondo piano mentre faceva le pulizie

Era intenta nelle pulizie di casa quando è precipitata da una finestra della sua abitazione. Ha perso così la vita una donna di 57 anni di Perugia. La tragedia è avvenuta in via Bontempi, in pieno centro cittadino, lunedì sera.

A dare l’allarme è stato il marito della donna, che era in casa con lei e grazie al cui racconto è stato ricostruito il drammatico accaduto. La signora, infatti, era salita su una scaletta per effettuare alcune pulizie domestiche, ma è caduta precipitando dalla finestra aperta, al secondo piano. Inutili si sono rivelati i soccorsi: la 57enne è morta sul colpo. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri che hanno appunto ricostruito la dinamica del tragico incidente.