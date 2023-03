Precipita dal muraglione di viale Indipendenza: grave 32enne - Tuttoggi

Gli operatori, avvisati dai sanitari del 118, hanno immediatamente allertato il Pubblico Ministero, dopodiché, hanno acquisito le testimonianze dei presenti: del fatto non ci sarebbero testimoni diretti, le due certezze sono l’altezza della caduta, una decina di metri, e il fatto che in quella zona non ci sia una rete di protezione.

La giovane, una cittadina straniera di 32 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Come detto, sono in corso gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, finalizzati a chiarire la dinamica dell’accaduto.