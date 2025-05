Poste italiane, in provincia di Perugia sono 2 i dipendenti nominati maestri del lavoro - Tuttoggi.info

Due dipendenti di Poste Italiane della provincia di Perugia sono stati insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Perugia per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, avvenuto il 1° maggio, il responsabile commerciale Giorgio Cervelli della sede di Perugia aveva ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

“Ringrazio di cuore chi ha pensato a me per questo premio di cui sono orgoglioso. Per il sottoscritto questo lavoro è passione e tradizione, visto che già mio padre e mio nonno lavoravano in questa azienda. La mia squadra conta circa trenta colleghi affiatati e disponibili in ogni circostanza e in trentacinque anni di servizio potrei raccontare tanti aneddoti, ma è difficile sceglierne uno” – dichiara Giorgio Cervelli.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.