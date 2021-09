Positivo dopo primo giorno di scuola, tutti negativi tamponi di compagni e docenti - Tuttoggi

Sospiro di sollievo al Cassata-Gattapone di Gubbio, gli studenti potranno tornare a lezione tra 7 o 10 giorni (a seconda del ciclo vaccinale) | Prof subito in cattedra

Buone notizie dai tamponi molecolari effettuati su alunni e professori della seconda classe dell’istituto superiore Cassata-Gattapone di Gubbio, a seguito della positività del compagno dopo il primo giorno di scuola.

I 18 ragazzi e i 4 professori sono infatti tutti negativi al Covid-19. Gli studenti, che seguiranno le lezioni in Dad, potranno ora tornare in classe dopo un isolamento domiciliare di 7 giorni – se vaccinati – o 10 giorni – se non hanno ancora completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda i docenti, invece, – come da protocollo – possono subito rientrare a scuola e tornare a fare lezione, anche se fra 5 giorni dovranno ripetere i tamponi.