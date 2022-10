Porano, terminati lavori su strade per 50mila euro - Tuttoggi

Porano, terminati lavori per manutenzione strade per circa 50mila euro. Avviati cantieri per sicurezza stradale

Il Comune di Porano ha terminato gli interventi di manutenzione su alcuni tratti stradali di competenza locale investendo circa 50mila euro. Lo rende noto il sindaco, Marco Conticelli che fa il punto sui lavori eseguiti. L’amministrazione ha sistemato due tratti della strada comunale di Radice, una dei quali di ingresso al piccolo borgo per circa 350 metri. Altri interventi hanno riguardato Via Col di Lana all’interno del centro abitato e Via San Francesco con l’asfaltatura del parcheggio e del tratto di strada corrispondente.

Sicurezza stradale

In zona Pesa pubblica a ridosso delle nuove colonnine per ricarica di veicoli elettrici è stato eseguito un ulteriore intervento di miglioramento delle pavimentazioni, così come a Via del Cunicchio da Piazza Indipendenza fino al bivio in direzione sorgente Capita. Altri lavori poi hanno riguardato la sicurezza stradale. Sono stati infatti realizzati due dossi artificiali rallentatori in Via Col di Lana altezza di Via Sappada ed in Via del Cunicchio che saranno corredati da segnaletica orizzontale e verticale come previsto dal codice della strada.