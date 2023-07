Porano, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato al Campus “Anch’io sono la Protezione Civile” - Tuttoggi.info

Protagonista indiscusso il Pullman Azzurro della Polizia Stradale: il truck multimediale itinerante, dove gli specialisti della Polizia Stradale diventano “maestri di sicurezza”.

A Villa Paolina di Porano, domenica 16 luglio, si è conclusa l’iniziativa “Anche io sono la Protezione Civile”, un camposcuola organizzato dalla Protezione Civile di Orvieto.

Alla manifestazione conclusiva hanno partecipato anche il prefetto della Provincia di Terni, Giovanni Bruno, l’assessore regionale alla Protezione Civile dell’Umbria, Enrico Melasecche, i sindaci di Orvieto e Porano, Roberta Tardani e Marco Conticelli.

Protagonista indiscusso il Pullman Azzurro della Polizia Stradale: il truck multimediale itinerante, dove gli specialisti della Polizia Stradale diventano “maestri di sicurezza” sia per i più piccoli, con lezioni tra giochi a tema e filmati, sia per chi è già in possesso della patente di guida, con simulazioni lungo un circuito da percorrere a piedi indossando occhiali speciali che causano la distorsione della vista dando la sensazione dello stato di ebbrezza, di alterazione da sostanze stupefacenti.