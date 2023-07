“Anche io sono la Protezione Civile”: un camposcuola a Porano - Tuttoggi.info

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con le attività di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 118, Croce Rossa Italiana.

Al via lunedì 10 luglio a Villa Paolina (Porano) “Anche io sono la Protezione Civile”, un camposcuola riservato a ragazzi dai 6 ai 13 anni, che fino al 16 luglio avranno la possibilità di confrontarsi con le attività di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 118, Croce Rossa Italiana, rappresentanti di Comuni, Regione.

L’iniziativa è organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile di Orvieto, in collaborazione con la Funzione Associata Area Interna Sud Ovest Orvietano, con il patrocinio dei Comuni di Orvieto, Porano, della Provincia di Terni.

Esercitazioni pratiche e attività ludico-ricreative

Il percorso, di una settimana, alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di Protezione Civile, i vari rischi che possono coinvolgere il loro territorio e i comportamenti utili da adottare per tutelare se stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Non in secondo piano lo sport, grazie alla presenza all’interno del Campo del Panathlon Club Junior di Orvieto, che organizzerà tre momenti in cui i ragazzi entreranno a contatto con le varie discipline sportive. Un primo appuntamento lunedì 10 luglio alle 18.00, grazie alla collaborazione della Governatrice dell’Area 10-Umbria, Rita Custodi. I ragazzi si cimenteranno in prove di attività fisica di base per poi finire con un’ avvincente partita di “palla-avvelenata”. Un secondo momento, più conviviale, venerdì 14, con l’aperitivo analcolico offerto dai soci del club Junior, accompagnato dagli stuzzichini che i partecipanti al campo prepareranno nel pomeriggio insieme alla chef di Arti Bianche, Donatella Aquili.

Infine sabato, in collaborazione con la Uisp-Comitato di Orvieto Medio Tevere, dopo una breve lezione di salvamento in acqua con l’allenatore F.I.N. Claudio Zappitelli, verrà premiato il ragazzo o la ragazza che si sarà distinto durante la permanenza al campo sia nelle attività sportive che in quelle di Protezione Civile.

Un “viaggio” nel mondo della Protezione Civile

“I ragazzi che decidono di vivere questa esperienza – spiega la Protezione Civile di Orvieto – compiono un vero e proprio ‘viaggio’ all’ interno del mondo della Protezione Civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento dell’intero sistema. Durante il soggiorno i ragazzi si troveranno anche a condividere idee e procedure, e impareranno senza dubbio a sentirsi parte attiva di una squadra, per un percorso di crescita“.