Popoli e Religioni, nella “Notte degli Angeli” premiati i protagonisti di Terni Film Festival

Sono stati Bangla di Phaim Bhuiyan e Yomeddine di Abu Bakr Shawky i trionfatori della “Notte degli angeli” con cui si è conclusa la quindicesima edizione del Terni Film Festival.

Il giovane regista “50% bangla, 50% Italia e 100% Tor Pignattara” si è portato a casa le statuette per il Film dell’anno, migliore attore protagonista e miglior colonna sonora, mentre il road movie egiziano su un lebbroso alla ricerca delle sue origini ha ottenuto l’Angelo per il miglior film e il premio Signis.

La giornata finale del festival, interamente dedicata all’Italia, alla sua storia, ma anche le sue tradizioni, il folklore e l’enogastronomia ha visto la partecipazione di Lucilla Galeazzi e del gruppo Interamna Folk, si è aperta con un corto sugli immigrati italiani in America e si è conclusa con il film rivelazione dell’anno sui bengalesi in Italia, e ha visto premiati anche Catherine McGilvray (miglior documentario con Los sin voz), Valentina Corti (migliore attrice non protagonista per La macchina umana di Adelmo Togliani), Blu Yoshimi (migliore attrice protagonista per Certe brutte compagnie di Guglielmo Poggi), Elena Bouryka (miglior regia per Walter Treppiedi), Cristina Puccinelli (scenografie e costumi per il suo Far East), Vito Palumbo (con il corto U’Muschettieri su Giovanni Falcone), il taiwanese Ming-Wei Chiang e la polacca Dominika Adamowicz per la sceneggiatura di Piazza della libertà, la regista israeliana Iris Zaki per il documentario sugli insediamenti in Palestina Unsettling e il bambino down Peter Del per la straordinaria interpretazione nel corto russo My name is Petya di Daria Binevskaya.

L’irlandese Wave di Benjamin Cleary ha vinto il premio “First Man” assegnato dagli studenti dell’Università Salesiana mentre Francesco Salvi ha ottenuto il Gran Premio della Giuria con il film inglese The Game Changer di cui è produttore e interprete. Alice Rohrwacher, impegnata in Germania, ha ricevuto virtualmente l’Angelo alla carriera con un videomessaggio.

L’intera serata è stata trasmessa in diretta facebook sulla pagina Popoli e Religioni – Terni Film Festival.

TUTTI I PREMI DI POPOLI E RELIGIONI – TERNI FILM FESTIVAL # 15

Miglior Film

YOMEDDINE di Abu Bakr Shawky (Egitto)

Miglior documentario

LOS SIN VOZ di Catherine McGilvray (Stati Uniti)

e

THE SAINT AND THE SULTAN di Alexander Kronemer (Stati Uniti)

Miglior cortometraggio

U’MUSCHETTIERI di Vito Palumbo (Italia)

Gran Premio della Giuria

THE GAME CHANGER di Thomas Kadman, prodotto da Francesco Salvi (Regno Unito)

Premio Signis

YOMEDDINE di Abu Bakr Shawky (Egitto)

Premio della critica

UNSETTLING di Iris Zaki (Israele)

Film dell’anno

BANGLA di Phaim Bhuiyan (Italia)

Miglior regia

ELENA BOURYKA – Walter Treppiedi (Italia)

Migliore attore protagonista

PHAIM BHUIYAN – Bangla (Bangladesh)

Migliore attrice protagonista

BLU YOSHIMI – Certe brutte compagnie (Italia)

Migliore sceneggiatura

MING-WEI CHIANG & DOMINIKA ADAMOWICZ – Plac Wolnosci (Taiwan/Polonia)

Miglior colonna sonora

MOON STAR STUDIO & DARIO LANZELLOTTI – Bangla (Italia)

Migliore attrice non protagonista

VALENTINA CORTI – La macchina umana (Italia)

Migliore attore non protagonista

PETER DEL – My name is Petya (Russia)

Migliore fotografia

STEFANO MELUNI – Tante care cose (Italia)

Migliore scenografia

FAR EAST di Cristina Puccinelli (Italia)

Miglior trucco

GO HOME – A CASA LORO di Luna Gualano (Italia)

Migliori effetti speciali

MOTHS TO FLAME di Luca Jankovic e Marco Pellegrino

(Italia / Regno Unito)

Miglior Montaggio

IL MONDIALE IN PIAZZA di Adam Selo (Italia)

Premio “First Man”

WAVE di Benjamin Cleary (Irlanda)

Premio “Primi nel volontariato”

RED HOPE di Matteo Giansanti e Gabriele Bassone (Italia)

Angelo alla carriera

ALICE ROHRWACHER (Italia)

e

KRZYSZTOF ZANUSSI (Polonia)

Premio Gastone Moschin

PIETRO PULCINI per i 20 anni di Don Matteo

MENZIONI SPECIALI

Per la produzione

LA MACCHINA UMANA di Adelmo Togliani (Italia)

Signis

VOCI DAL SILENZIO di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita (Italia)

APOLLO 18 di Marco Renda (Italia)

Giuria del pubblico

SPRAWIEDLIWY di Michal Szczerbic (Polonia)

APOLLO 18 di Marco Renda (Italia)

Giuria dell’Università Salesiana

SKIN di Guy Nattiv (Stati Uniti)

