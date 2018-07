“Polvere di stelle sulla Consolazione”, VI edizione del concorso fotografico

Prende corpo a Todi la sesta edizione del concorso fotografico promosso da Etab La Consolazione in concomitanza con la tradizionale festa dell’8 settembre, che si concluderà con l’atteso spettacolo pirotecnico sul Tempio della Consolazione.

Due le sezioni tematiche previste in occasione della ricorrenza dei 510 anni dall’avvio dei lavori di realizzazione del Tempio della Consolazione; la prima sezione riferita tradizionalmente ai fuochi artificiali e l’altra, novità vintage dell’edizione 2018, dedicata alle foto delle passate feste dell’8 settembre con il conseguente tema: “L’8 settembre ai Vecchi Tempi (come eravamo)”.

La partecipazione al concorso, il cui schema generale è frutto della consolidata collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, è aperta ai i fotoamatori e fotografi professionisti che vi possono partecipare con non più di tre opere per ogni sezione. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito web dell’ETAB alla sezione AVVISI e BANDI nonché all’Albo on line del Comune di Todi.

Regolamento del Concorso

