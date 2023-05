Polizia a San Sisto: smantellato bivacco in stabile abbandonato

Controlli anche contro lo spaccio di droga

Stretta al degrado in città, con appositi controlli e operazioni della Polizia. Ed è così che la Polizia è intervenuta a San Sisto, dove era stato segnalato un insolito via vai. All’interno dello stabile – in condizioni igieniche precarie – gli agenti hanno potuto constatare la presenza di evidenti segni di bivacco ma non hanno rilevato la presenza di persone.

Un giovane con la droga

Sempre in località San Sisto, gli operatori hanno fermato un giovane che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti della sostanza stupefacente. Per questo motivo, dopo aver proceduto al sequestro della droga, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il 24enne per possesso di sostanza stupefacente e provveduto al contestuale ritiro della patente di guida.

I monitoraggi alla stazione

Il monitoraggio è stato poi esteso alla zona della stazione ferroviaria di Fontivegge e nel parco della Pescaia, dove sono stati effettuati controlli finalizzati a prevenire la prostituzione su strada. Durante l’attività sono stati effettuati 7 posti di controllo, identificate 103 persone e monitorate 51 autovetture. Un uomo, classe 1966, ha cercato di sottrarsi alle verifiche degli agenti superando il posto di controllo. Fermato dagli operatori è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 192 del Codice della Strada. Un altro conducente, infine, è stato sorpreso alla guida di una vettura sottoposta a fermo amministrativo per mancanza di revisione. Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa di 1998 euro e un nuovo fermo amministrativo del veicolo per la durata di 90 giorni.