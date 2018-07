Polizia municipale, accordo Comune – sindacati | A Foligno controlli anche di notte

Maggiori controlli, anche di notte, da parte della polizia municipale di Foligno. Lo prevede l’accordo firmato ieri tra le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fpl e Csa ed il nuovo comandante dei vigili urbani, Massimiliano Galloni, e che prevede un potenziamento dei servizi a partire dalla prossima settimana e fino ad ottobre.

La polizia municipale di Foligno – fa sapere il Comune guidato da Nando Mismetti – potenzierà sensibilmente l’attuale attività di controllo e presidio del territorio comunale, ampliando la sua presenza, specie in orario notturno, concentrandosi in particolare sul rilievo degli incidenti stradali, sui controlli a tutela della sicurezza urbana nell’area “movida” e sull’attività di controllo di polizia stradale, con specifica attenzione al contrasto alla guida in stato di ebrezza, con velocità pericolosa o assicurazione scaduta.

Nonostante l’età media piuttosto elevata e le difficoltà di organico, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di via Marconi hanno risposto positivamente alla chiamata dell’Amministrazione, dimostrando senso di responsabilità nell’accettare un accordo che potenzia, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, il servizio del Comando e di conseguenza il loro impegno professionale.

Il sindaco Mismetti e il comandante Galloni ringraziano i propri collaboratori che hanno dimostrato grande responsabilità “sottolineando, tra i vari aspetti, l’importanza della estensione delle attività di rilevazione degli incidenti stradali fino all’una nelle serate del venerdì e sabato, che consente alle altre forze dell’ordine di concentrarsi su altre attività di controllo”.

L’accordo non riguarda soltanto i prossimi mesi, ma anche nuovi servizi che si conta di attivare nel biennio 2018 – 2019. “Lo scopo del progetto – evidenziano i sindacati – è quello di mettere in campo le competenze della Polizia Locale di Foligno in una serie di azioni integrate anche con le altre Forze dell’Ordine, che potenzino i servizi di istituto, sia sotto il profilo della copertura oraria, sia sotto quello della qualità operativa. Gli obiettivi sono quelli di aumentare la presenza della Polizia locale durante il weekend, nel periodo da maggio ad ottobre, sia in termini numerici, sia estendendo l’orario fino alle ore una di notte, garantendo maggiori controlli sulle attività commerciali nell’area “movida” e mirati a contenere i fenomeni di guida pericolosa, in stato di ebrezza e senza assicurazione. Il prossimo anno, entro il mese di aprile, verranno analizzate eventuali criticità del progetto, per valutare una rimodulazione condivisa con l’Amministrazione”.

Le organizzazioni sindacali, però, avanzano anche una richiesta al Comune di Foligno: “Si prende spunto da questo accordo per sollecitare la stessa Amministrazione a mettere in campo al più presto la possibilità di nuove assunzioni, al fine di poter continuare a garantire questo livello di servizi”.

