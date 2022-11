Pochi psichiatri, chiusi di sabato i Csm nella Asl 2

Dal 21 novembre scattano i nuovi orari per i Centri di salute mentale di Foligno, Spoleto-Valnerina, Terni, Orvieto e Narni-Amelia

Pochi psichiatri, chiusi di sabato i Centri di salute mentale (Csm) nella Asl 2. Il provvedimento scatterà dal 21 novembre per i Csm di Foligno, Spoleto-Valnerina, Orvieto, Terni, Narni-Amelia. I Csm saranno aperti per i pazienti e i loro familiari dal lunedì al venerdì, festività escluse, con almeno tre aperture pomeridiane “laddove la dotazione organica dei medici psichiatri lo permetta”.

Per quanto riguarda le urgenze nei giorni di chiusura si attiverà la procedura per la gestione delle urgenze psichiatriche e dei TSO (trattamento sanitario obbligatorio) per malattie mentali. Per le coperture è prevista anche una reperibilità infermieristica.