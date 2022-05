Pnrr: in Umbria finanziata la costruzione di 6 scuole, 2 bocciate

Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 Province, a partire dai principi contenuti nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di lavoro, composto da grandi architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito dal Ministro Bianchi.

Le nuove scuole in Umbria

In Umbria sono 6 le scuole finanziate dal Pnrr. Tre in provincia di Perugia, tutte con demolizione e ricostruzione in situ, di cui una del Comune del capoluogo, una della Provincia e una a Città di Castello, per un importo complessivo di circa 17 milioni di euro.

E tre in provincia di Terni: ad Amelia e San Gemini con demolizione e ricostruzione in situ, mentre ad Alviano sarà delocalizzata. Questi tre interventi avranno un importo di circa 9 milioni di euro. Non finanziate le domande presentate per due scuole a Foligno e a Tuoro sul Trasimeno.