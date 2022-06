Pnrr, a Massa Martana 1,6 milioni per “Il Borgo del dire e del fare”

Il Borgo del dire e del fare è il progetto che si è classificato primo in Umbria per i finanziamenti Pnrr "Borghi"

Uscita la graduatoria del bando “Borghi” emanato dal Ministero della Cultura a valere su fondi Pnrr.

Anche Massa Martana risulta ammessa a finanziamento, per complessivi 1.600.000 euro, con il progetto “Il Borgo del dire e del fare”, risultato primo nella graduatoria regionale. Per l’Umbria solo cinque progetti potevano essere assegnatari di risorse, in base alle cifre stanziate per la nostra regione.

Grande soddisfazione, quindi, da parte del Sindaco Francesco Federici e di tutta l’Amministrazione in particolare dell’Assessore alla Cultura e Promozione del Territorio Chiara Titani la quale, con la responsabile dell’ufficio Tecnico Ing. Marianna Grigioni, che ha redatto il progetto in qualità di responsabile del procedimento, in collaborazione con i rispettivi uffici (cultura e tecnico), ha seguito tutte le fasi della progettazione.