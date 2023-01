Pnrr a Cascia, verso l’attuazione degli interventi finanziati - Tuttoggi

L’obiettivo del Commissario Straordinario era di vedere avviate tutte le procedure di affidamento entro il 31 dicembre

Continua il cammino di avvicinamento all’attuazione degli interventi finanziati con i fondi complementari al PNRR e ricadenti nel comune di Cascia.

Si sono concluse, infatti, le procedure negoziate per l’individuazione delle ditte a cui assegnare i lavori di esecuzione dei tre interventi prioritari: il completamento e riqualificazione della connessione pedonale di Via Roma che unisce il centro storico con il Viale del santuario; la riqualificazione di via della Tintarella al fine di superare alcune criticità di regimentazione delle acque in caso di eventi metereologici particolarmente avversi e la realizzazione della ciclovia, nel tratto che va dal capoluogo al Ponte della Cerasola (progressiva Km 5,00 della S.S. 320).