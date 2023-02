Piscina comunale di Marsciano, in corso lavori per 142mila euro

Prevista anche l'installazione di un elevatore idraulico per permettere l’accesso in piscina delle persone con disabilità motoria

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto della piscina comunale a Marsciano, presso il Palazzetto dello Sport. L’intervento è finalizzato alla messa a norma, ammodernamento e riqualificazione dell’impianto per un importo complessivo di 142.800 euro, di cui 99.960 euro finanziati con un contributo della Regione Umbria a valere sul Bando per l’attuazione del Programma annuale per l’impiantistica sportiva 2021, e la restante parte di 42.840 euro coperta con risorse proprie dell’Ente.

I lavori consistono in un intervento edile e in uno impiantistico. La parte edile, che sarà completata in tempo utile per l’apertura estiva della piscina comunale, riguarda la sostituzione di parte dell’attuale pavimentazione perimetrale alle vasche con un nuovo pavimento antiscivolo, la sostituzione di alcune porte all’interno degli spogliatoi e l’installazione, nella vasca grande, di un elevatore idraulico per permettere l’accesso in acqua delle persone con disabilità motoria.