Una piazza dedicata a Lea Pacini, Consiglio vota sì all'unanimità - Tuttoggi

A 30 anni dalla scomparsa arriva un prestigioso tributo per la fondatrice del Corteo storico di Orvieto

Il consiglio comunale di Orvieto ha approvato all’unanimità la mozione illustrata dal sindaco Roberta Tardani, che impegna l’amministrazione a intitolare a Lea Pacini (a 30 anni dalla scomparsa) la piazza detta di Fontanasecca.

Quest’ultima, compresa tra corso Cavour e via de Montemarte, è un luogo tra i più iconici e rappresentativi per i cittadini, anche grazie al passaggio del Corteo storico di Orvieto, rievocazione che la signora Lea ha creato dal nulla nel 1951, impegnandosi in prima persona per realizzare il suo sogno.

“Un sogno – ha dichiarato il gruppo consiliare della Lega – che è patrimonio di tutti gli orvietani e che lei ha curato in ogni dettaglio, facendolo crescere come una madre fa con un figlio. Non possiamo che essere grati alla signora Lea per quell’immensa dote che ci ha lasciato”.

“La piazza intitolata – aggiungono – è il giusto tributo, è un segno tangibile della gratitudine che tutti noi abbiamo verso questa grande donna, che fa parte della storia di Orvieto e che con il ‘suo’ corteo storico, ci aiuta a tramandarla”.