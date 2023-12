Piazza 40 Martiri, stop "natalizio" ai lavori | Si riparte l'8 gennaio ma il mercato "trasloca" - Tuttoggi.info

Il cantiere si fermerà da mercoledì 27 dicembre a domenica 7 gennaio, la ripartenza vedrà il mercato settimanale nella nuova sede del parcheggio del Teatro Romano

Stanno proseguendo nel pieno rispetto delle tempistiche i lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri, partiti lo scorso novembre grazie all’acquisizione, da parte dell’amministrazione comunale di Gubbio, di un finanziamento di 5 milioni di euro derivanti dal Pnrr.

Gli interventi, che stanno procedendo e continueranno ad andare avanti attraverso consegne parziali delle varie aree, si protrarranno per 18 mesi, e la fine degli stessi è prevista per il 30 marzo 2026.

“Su Piazza 40 Martiri stiamo procedendo in perfetta linea con la tabella di marcia. A fronte ora del notevole afflusso turistico del periodo natalizio – spiega il vicesindaco Alessia Tasso – i lavori subiranno una breve interruzione, a partire da mercoledì 27 dicembre a domenica 7 gennaio. Come peraltro già annunciato ripartiranno lunedì 8 gennaio, interessando i ‘giardini piccoli’ e la parte di accesso alla Piazza , dalla rotatoria di ingresso fino alla chiesa di San Francesco per l’esecuzione degli allacci”. Tutte le modifiche al traffico veicolare e pedonale relative all’inizio dei lavori verranno comunicate nei primi giorni di gennaio.

Sempre a partire da gennaio 2024 (dopo il 2) e fino alla data di completamento dei lavori, proprio per la concomitanza con i lavori, il mercato cittadino verrà trasferito nell’area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano, dall’incrocio con via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Paruccini.

“Un trasferimento – ha spiegato l’assessore al Commercio Giovanna Uccellani – deciso a seguito di una serie di interlocuzioni con le associazioni di categoria, Fiva e Confcommercio e dopo un incontro tenutosi lo scorso 5 dicembre a Palazzo Pretorio con tutti gli ambulanti. Nell’area del Teatro Romano sono previsti 106 posteggi, coincidenti con il numero di operatori e produttori agricoli che risultano in possesso della concessione. La rilocalizzazione è ovviamente provvisoria e resterà in essere il tempo necessario alla conclusione dei lavori di Piazza 40 Martiri”.