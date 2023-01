Piatto di Sant'Antonio 2023, Santa Maria rinnova la devozione al Patrono | Foto - Tuttoggi

Protagonista delle celebrazioni, tornate in pienezza dopo due anni di pandemia, la fanfara a cavallo della Polizia di Stato

Con i suoni e i colori della fanfara a cavallo della Polizia di Stato torna a rinnovarsi, finalmente in forma completa, il Piatto di Sant’Antonio 2023, la cui tradizione è uno dei cardini della vita di Santa Maria degli Angeli.

Nonostante le temperature rigide, moltissime persone sono arrivate in Piazza per benedire il proprio animale e per vedere lo spettacolo della ventina di poliziotti a cavallo che hanno anche ravvivato la giornata con alcuni brani eseguiti live durante la cerimonia. La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato ha anche accompagnato la statua di Sant’Antonio Abate per le vie cittadine, insieme al gonfalone comunale, alle autorità (regionali, comunali e provinciali, civili e religiose), a tanti cittadini e ai vari reparti cinofili delle forze dell’ordine.