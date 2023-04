Piano sanitario regionale, l’appello dei professionisti sanitari

Chiedono un loro coinvolgimento ai vertici della sanità umbra, in vista delle novità introdotte dal Piano sanitario regionale, i professionisti sanitari dell’Umbria come radiologi, tecnici, assistenti sanitari e ‘riabilitatori’ che saranno chiamati anche loro ad avere un ruolo determinante nei servizi territoriali.

“L’apertura e l’avvio delle prime case ed ospedali di comunità in Umbria sono un passaggio determinante per l’impostazione organizzativa regionale e se, come ampiamente sottolineato nel Decreto ministeriale n.77/2022 sull’assistenza sanitaria territoriale, si mira ad un compiuto e vero modello organizzativo sanitario multi e inter-disciplinare non si può non integrare e coinvolgere tutte le professioni sanitarie”. E’ infatti questo l’appello lanciato da Federico Pompei, presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Prevenzione e della Riabilitazione) di Perugia e Terni, nella lettera scritta ed indirizzata all’assessore alla Salute e Politiche Sociali, Luca Coletto, al direttore regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, Massimo D’Angelo, al direttore generale f.f. dell’Usl Umbria 1, Enrico Martelli, e al direttore generale dell’Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

Un maggiore coinvolgimento dunque di tutte le professioni sanitarie: è quanto chiede Pompei nel documento che prosegue citando l’allegato 1 del Dm 77/2022 dove vengono “annoverate le ‘altre professioni dell’equipe: le altre figure professionali dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che durante il processo parteciperanno alla presa in carico. I professionisti sanitari coinvolti possono assumere il ruolo di casemanager nelle diverse fasi della presa incarico, in considerazione della predominanza di specifici bisogni assistenziali riconducibili alla professione di ostetrica e alle professioni sanitarie tecniche, della prevenzione e della riabilitazione’. Queste ultime – specifica Pompei nella lettera – ricomprendono ben 18 professioni sanitarie, la cui presenza nei setting assistenziali previsti dal Dm appare sempre necessaria per alcune professioni o la cui necessità si potrebbe coniugare con il ‘bisogno assistenziale’ del paziente integrandosi con gli altri professionisti dell’equipe come, ad esempio, le professioni dell’area della prevenzione (assistenti sanitari e tecnici della prevenzione), o le altre professioni dell’area tecnica (tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, dietisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici audiometristi e tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) e della area della riabilitazione (podologi, logopedisti, ortottisti, terapisti occupazionali, tecnici riabilitazione psichiatrica ed educatori professionali)”.

“Aggiungo e sottolineo – prosegue il presidente – come la presenza delle professioni tecniche, della riabilitazione e delle prevenzione all’interno delle equipe multidisciplinari sia importante e strategica, in quanto potrebbe essere l’occasione per integrare, nelle forme e nei modi più opportuni, professioni sanitarie che ad oggi non sono presenti nel Servizio Sanitario Regionale come, ad esempio, i terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, gli igienisti dentali, i tecnici ortopedici ed i tecnici audioprotesisti. Professioni che, al momento del bisogno e per la loro competenza specifica, potrebbero apportare un contributo determinante, d’equipe, all’assistenza sanitaria, dando lustro, qualità e una maggiore e migliore capacità di risposta alle esigenze dei cittadini, omnicomprensiva di tutto il panorama sanitario”.

“La reale valorizzazione di tutte le professioni sanitarie – conclude il presidente Federico Pompei – passa anche attraverso la concreta applicazione di modelli sanitari interdisciplinari che sappiano sfruttare le specifiche competenze dettate da percorsi formativi differenziati con l’obiettivo unitario di una sanità territoriale che sappia rispondere alle mutate esigenze assistenziali odierne ed alle esigenze che saranno sempre più impellenti nel prossimo futuro”.