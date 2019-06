Piano di Sviluppo Rurale di Pale, avviso pubblico di partenariato del Comune di Foligno

share

Al via la procedura di selezione per la costituzione di un partenariato pubblico-privato, per il Piano di Sviluppo Rurale di Pale. In tal senso è stato pubblicato un avviso per la selezione di soggetti privati dotati di personalità giuridica per attivare interventi nell’area ricompresa tra la frazione di Pale e località Altolina, legato all’asse portante del fiume Menotre lungo le omonime cascate fino a collegarsi con le vie rurali di Belfiore.

Gli investimenti ammissibili previsti nella scheda progetto presentata dalla Comunanza Agraria di Pale e confermata dalla Regione Umbria sono di 490.627,48 euro.

Per l’Azione 1 gli investimenti riguardano infrastrutture turistico-ricreative mediante recupero di itinerari escursionistici e naturalistici, realizzazione di bagni pubblici, arredi, segnaletica nei sentieri così denominati: percorso Pale Altolina, strada detta “della Chiovata”, strada detta “dei Vecchi”, percorso “Eremo di Santa M. Giacobbe”.

Per l’Azione 2 gli investimenti interessano infrastrutture scientifiche e didattico-informative e allestimento laboratorio didattico-informativo nel fabbricato in località Altolina (denominato LU MAJU o ex Sciavardini), l’area pubblica in località Pale, investimenti per operazioni immateriali didattico-informativi – Attività di promozione del turismo mediante Portale, App e QR code dedicati, Social gestione FB, Social gestione Instagram, realizzazione di riprese per filmati riguardanti la natura e il paesaggio da poter essere utilizzati come materiale didattico – Progetto Grafico con pubblicazioni, depliant e pieghevoli.

La realizzazione degli investimenti resterà, in ogni caso, di competenza del Comune di Foligno, capofila e beneficiario del finanziamento, mentre le attività di gestione dei beni oggetto di investimento saranno distribuite tra i partner, in funzione delle diverse responsabilità e degli obiettivi che essi si pongono.

La convenzione sottoscritta dal Comune di Foligno e dai partner privati avrà una durata di 7 anni. I dettagli dell’avviso pubblico sono presenti sul sito web del Comune (www.comune.foligno.pg.it). Le domande di presentazione vanno presentate entro le 12 del 19 giugno.

share

Stampa