Pian d'Assino, lavori finiti | Tra 24 ore chiude cantiere, si ricomincia a primavera 2021 - Tuttoggi

Anas ha annunciato oggi la chiusura del cantiere sulla statale 219 Gubbio e Pian D’Assino. Domani pomeriggio (giovedì 17 dicembre), o al più tardi venerdì mattina, la strada verrà riaperta.

L’intervento di risanamento della pavimentazione esistente ha visto la riqualificazione della fondazione stradale con innovative tecniche di rigenerazione dei materiali. I lavori sulla Pian d’Assino, iniziati a inizio estate, hanno subito alcuni ritardi poiché in corso d’opera sono emersi alcuni imprevisti, tra i quali una serie di infiltrazioni d’acqua lateralmente e al di sotto del piano di posa della fondazione stradale stessa.

Era stato dunque necessario sospendere per alcune settimane i lavori per eseguire nuove prove di laboratorio, finalizzate a individuare una soluzione per il superamento delle criticità emerse. Dopo le indagini, Anas ha ricominciato a lavorare risolvendo i problemi riscontrati e domani il cantiere verrà chiuso. La rigenerazione del tratto stradale mancante proseguirà nella primavera 2021.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – sottolinea il sindaco Filippo Stirati – ho seguito passo passo tutta la vicenda, sollecitando l’intensificazione dei lavori e trovando peraltro nell’ingegner Primicerio un interlocutore sempre molto disponibile. Per quanto ora riguarda la ripresa dei lavori in primavera, subito dopo le festività si terrà una conferenza di servizi tra Comune, Anas, Provincia e Umbra Acque per verificare e coordinare le operazioni ed evitare quindi disagi per i cittadini”.

“Che Anas investa milioni di euro sul nostro territorio, in attesa che partano anche i lavori del tratto Mocaiana-bivio di Pietralunga, – conclude il sindaco resta un fatto molto positivo, che migliora la nostra viabilità, la sicurezza stradale e che apre importanti spazi anche per quanto riguarda il tessuto economico cittadino”.