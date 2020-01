Pesa 198 kg, sottoposto a delicato intervento chirurgico all'ospedale di Foligno - Tuttoggi

Ancora un delicato intervento di chirurgia bariatrica a Foligno su un grande obeso. Anche questa volta l’operazione è perfettamente riuscita. Il paziente era un 48enne arrivato da fuori regione, che pesava quasi 200 kg e con varie patologie. Gli è stato effettuato un mini bypass gastrico.

L’obesità oggi – ricorda l’Usl Umbria 2 – rappresenta una preoccupante piaga sociale e sanitaria che coinvolge l’11% della popolazione in tutto il mondo. In Umbria circa 80.000 persone sono interessate dal problema che causa difficoltà respiratorie, cardiopatie, ipertensione, diabete, difficoltà di muoversi e disagio sociale.

All’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno opera da anni un’équipe specializzata nella chirurgia dell’obesità che, grazie ad un lavoro multidisciplinare, rappresenta un’eccellenza nel panorama della sanità regionale ed è in grado di richiamare anche utenza extraregionale.

L’intervento sul 48enne e le difficoltà

Lo scorso 13 gennaio, quindi, è stato eseguito un delicato intervento chirurgico su di un paziente 48enne, proveniente da Roma. L’uomo è un grande obeso di 198 kg, alto 170 cm, con BMI, indice di massa corporea, pari a 68,51 (il valore normale è 25) e affetto da complesse comorbilità. L’ulteriore difficoltà da trattare per i professionisti del “San Giovanni Battista” è stata la presenza di sub stenosi della laringe per avanzata poliposi delle corde vocali e per la presenza di un rischio biologico.

Durante il ricovero è stato valutato da una équipe multidisciplinare composta da pneumologi, cardiologi, psichiatra, psicologa e dietiste dell’ospedale di Foligno. Quindi è stato sottoposto ad intervento bariatrico di mini bypass gastrico dal dottor Marcello Boni, responsabile della Chirurgia della Obesità. A supportarlo la dottoressa Maria Teresa Federici e il dottor Giuliano Metastasio.

L’intervento, perfettamente riuscito, è stato possibile dopo il confezionamento preliminare di una tracheostomia da parte del chirurgo toracico dottor Costanzo Fedeli. L’anestesia è stata invece condotta dalla dottoressa Daniela Damiani.

Nelle 48 ore successive all’intervento chirurgico, il paziente è stato assistito in terapia intensiva dallo staff della dottoressa Liana Lentischio e poi al reparto di chirurgia diretto del dottor Graziano Ceccarelli. Tra alcuni giorni verrà infine trattata la poliposi laringea dall’équipe di Otorinolaringoiatria del dottor Fabrizio Longari.

I ringraziamenti dei medici

Il chirurgo, dottor Marcello Boni, sente il dovere di ringraziare tutto il personale infermieristico dei reparti chirurgici e del blocco operatorio. La loro opera è fondamentale per il buon esito di interventi complessi che consentono una notevole riduzione del rischio di mortalità e di sviluppare nuove patologie associate (comorbilità) al sovrappeso e all’obesità.

Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, ringrazia i professionisti del “San Giovanni Battista”, gli staff chirurgici e il personale infermieristico per i brillanti risultati raggiunti. Auspica inoltre l’attivazione a breve di un nuovo approccio metodologico ed organizzativo, in ambito regionale ed in sinergia con l’Azienda Usl Umbria 1, per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.