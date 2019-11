Perugia, incendio in uno studio legale

share

Un incendio si è sviluppato intorno alle 9.45 di questa mattina all’interno di uno studio legale di Perugia, situato in via Fonti Coperte. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sono stati alcuni residenti a dare l’allarme al centralino dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto con due squadre. Lo studio ha subito ingenti danni, ma fortunatamente nessuna persona risulta ferita. Dopo aver estinto le fiamme, i caschi rossi hanno provveduto a bonificare l’area e ad accertare le cause dell’incendio.

share

Stampa