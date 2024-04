Perugia: Enel rinnova cabina elettrica Ponte Valleceppi, da oggi a venerdì i lavori - Tuttoggi.info

E-Distribuzione eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a Perugia, in località Ponte Valleceppi

Resilienza e innovazione con apparecchiature di ultima generazione che garantiranno qualità del servizio elettrico. Sarà installato un gruppo elettrogeno per garantire l’approvvigionamento durante le operazioni e limitare i disagi per i cittadini. Oggi e venerdì due interruzioni temporanee del servizio, rispettivamente per attivare e rimuovere il generatore.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che da oggi (mercoledì 10 aprile) a venerdì 12 aprile eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a Perugia, in località Ponte Valleceppi, con particolare riferimento alla cabina elettrica denominata ‘Volturno’ che fornisce alimentazione a un’ampia zona della frazione.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di potenziamento attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata con l’installazione di nuovi quadri di bassa tensione motorizzati e apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto, garantendo qualità del servizio elettrico lungo le linee elettriche in uscita dalla cabina stessa. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico: per la complessità dell’intervento, con l’obiettivo di diminuire i disagi per i cittadini, verrà installato un gruppo elettrogeno in modo da garantire il servizio elettrico durante l’esecuzione dei lavori; saranno quindi necessari due “fuori servizio temporanei”, rispettivamente oggi (mercoledì 10 aprile) e venerdì 12 aprile, nel primo caso a partire dalle ore 8:30 con conclusione entro la mattinata e nel secondo a partire dalle ore 13:00 e fine lavori nel pomeriggio, rispettivamente per le attività di posa e rimozione del generatore, il tutto circoscritto a gruppi ristretti di utenze tra via Arno, via Costa, via De Amicis, via Treves, via Campolonghi, via del Mandorlo, via Volturno, via Borgioni (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa che l’intervento rientra nel piano di potenziamento del sistema elettrico cittadino, che prevede l’automatizzazione e la digitalizzazione della rete elettrica nel segno dell’innovazione, della resilienza e della sostenibilità. E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni” oppure è possibile inviare un sms al numero 320.2041500.