Perugia-Ancona, tratto tra Fossato e Canili chiude per quasi 10 ore - Tuttoggi.info

Martedì 22 ottobre la strada statale 76 “della Val d’Esino” – direttrice Perugia-Ancona – sarà provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Ancona tra gli svincoli di Fossato di Vico e Cancelli, per consentire lo svolgimento di una visita ispettiva dell’Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) all’interno delle gallerie.

La chiusura sarà attiva a partire dalle 8:30 fino al termine delle attività, previsto entro le 18. Il traffico in direzione Ancona sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossato di Vico. Non essendo presente una viabilità secondaria che colleghi allo svincolo successivo, i veicoli diretti ad Ancona dovranno utilizzare in alternativa la direttrice Foligno-Civitanova Marche (SS77) oppure proseguire per Gubbio (SS3) e poi per Fano (SS73 bis).