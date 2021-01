Persone anziane o non autosufficienti, disponibili contributi per costo assistenti familiari - Tuttoggi

Gli over 65 non autosufficienti residenti nei comuni della Zona sociale della Media Valle del Tevere possono presentare la domanda di accesso

Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, ha riaperto i termini dell’avviso per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti. L’intervento, finanziato dal Progetto operativo regionale (Por) dell’Umbria 2104-2020, a valere sul Fondo sociale europeo (Fse), si rivolge alle persone anziane non autosufficienti e prevede un contributo, fino a 3mila euro, a copertura dei costi sostenuti per un assistente familiare. L’obiettivo di questa misura è il miglioramento e potenziamento dell’offerta di prestazioni legate alla cura della persona anziana non autosufficiente ed alla sua tutela, contribuendo a sostenerne la permanenza presso il proprio domicilio e limitando così il numero di inserimenti in strutture residenziali.

Tra i requisiti necessari per la presentazione della domanda c’è l’avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 20mila euro. Le domande vanno presentate entro le ore 13.00 del 27 gennaio 2021 al proprio Comune di residenza con una delle seguenti modalità: a mano presso l’ufficio protocollo, tramite lettere raccomandata o tramite pec. Tutte le informazioni circa le caratteristiche e le modalità di erogazione del contributo, nonché i requisiti e le modalità per presentare la domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Marsciano all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2023.html.

A disposizione degli utenti anche i seguenti recapiti: l.leandri@comune.marsciano.pg.it – tel. 0758747277.