Personale comunale, entro fine novembre in arrivo 10 nuove figure - Tuttoggi.info

Si tratta di cinque istruttori amministrativo-contabili, due ingegneri, due agenti di Polizia, un operaio e una specialista socio-assistenziale

Verranno assunte a tempo pieno e indeterminato, tutte entro la fine del mese di novembre, una serie di nuove figure che entreranno nell’organico del personale del Comune di Gubbio.

Si tratta, nel dettaglio, di cinque istruttori amministrativo-contabili, destinati al Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, al Settore Lavori Pubblici e al servizio di Polizia Municipale, due istruttori direttivi tecnici ingegneri, che andranno in forza al settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne, un tecnico manutentivo che verrà inserito nel Settore Lavori Pubblici, e due agenti di Polizia Municipale.

Oltre a questi, a partire dal 20 novembre arriverà anche una Specialista socio-assistenziale, in forza al Settore Sociale.

“Queste assunzioni – spiega l’assessore al Personale Rita Cecchetti – arrivano in coda ad un iter attivatosi già da qualche tempo, un lavoro fatto per colmare il fabbisogno dell’Ente attraverso scelte legate anche ai risultati dell’analisi organizzativa svolta negli scorsi mesi. Un percorso, quello che con questi nuovi ingressi si sta completando, fatto per migliorare la macchina organizzativo-burocratica, in modo da adeguarla sempre meglio alla complessità dei compiti che fanno carico all’amministrazione comunale e metterla in condizione di fornire risposte alle attese dei cittadini in termini di qualità e rapidità”.