Pentima, esperti Nasa e Mit al lavoro per un hardware da inviare sulla stazione spaziale internazionale   - Tuttoggi.info

In questi giorni sono ospiti a Pentima (TR) ingegneri e tecnici della NASA e del MIT – il prestigiosissimo Massachusetts Institute of Technology – per testare, con il team di UniPg – Università degli Studi di Perugia, coordinato dall’Ing. Lorenzo Mussolin, i nuovi elementi che saranno presto installati sull’esperimento AMS-02 a bordo dell’ISS, la stazione spaziale internazionale.

L’esperimento AMS02 Alpha Magnetic Spectrometer

L’esperimento AMS02 Alpha Magnetic Spectrometer (Spettrometro Magnetico Alfa) consiste in una collaborazione internazionale guidata dal Prof. Samuel Ting, che si occupa di un rivelatore per la ricerca di nuovi tipi di particelle (antimateria, materia oscura, materia strana) tramite la misura ad alta precisione della composizione dei raggi cosmici.

UniPg è uno dei membri fondatori dell’esperimento AMS-02, in orbita dal 2011, e insieme all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), al MIT e alla NASA sta curando nuovi sviluppi per migliorarne le prestazioni.

A Terni, nel laboratorio SERMS, viene integrato il nuovo piano di rivelatori a microstrip di silicio e vengono effettuate le prove di qualifica spaziale, stress termici e vibrazioni meccaniche, per verificare che gli elementi sviluppati resistano alle sollecitazioni del lancio e agli stress termici in orbita.

Bertucci: “Ancora una volta il nostro laboratorio è protagonista di un’avventura spaziale”

“Ancora una volta il nostro laboratorio è protagonista di un’avventura spaziale”, dichiara la Prof.ssa Bruna Bertucci, prof. Ordinario di Fisica Sperimentale e responsabile del Laboratorio SERMS. “La nostra collaborazione più che ventennale con i principali istituti di ricerca mondiali ha permesso negli anni di sviluppare un laboratorio di test per il settore aerospaziale all’avanguardia”.

“La presenza di questi esperti a Pentima è stata anche un’occasione per far entrare in contatto gli studenti dei corsi di ingegneria industriale e di ingegneria dei materiali con le realtà più avanzate della ricerca internazionale”.