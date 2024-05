Sangiuliano "Gioia per sentenza Corte Strasburgo su Atleta di Fano" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato in maniera serrata, mi sono occupato personalmente di questo contenzioso” ha detto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano riguardo alla sentenza della Corte di Strasburgo sulla restituzione all’Italia da parte del Getty di Malibu della statua greca dell’Atleta vittorioso di Lisippo. “Da quando sono Ministro oltre 100 opere sono state restituite dagli Stati Uniti d’America, altrettante dalla Gran Bretagna. Ho fatto una circolare con la quale abbiamo stabilito che non si fanno più prestiti ai musei che hanno dei contenziosi con l’Italia. Per la prima volta ho portato all’attenzione delle due Ministre francesi che ho incontrato un dossier relativo ai vasi che si trovano al Louvre. Lavoriamo per riportare in Italia le opere che sono state trafugate e che appartengono alla nostra Nazione”. Ha concluso tornando sulla decisione della Corte “È una bella notizia”.

