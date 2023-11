Pensionato trova una granata in cantina, brillata dagli artificieri - Tuttoggi.info

L'ordigno fatto brillare in una cava,boato sentito nei comuni limitrofi

Era sceso come al solito in cantina per sistemare alcune cose quando si è accorto della presenza, a dir poco insolita, di un ordigno della Seconda guerra mondiale, probabilmente una granata da mortaio.

A dare l’allarme ai Carabinieri di Spoleto è stato un pensionato di Castel Ritaldi la cui abitazione si trova poco distante dalla chiesa di Santa Marina.

Ai militari giunti immediatamente sul posto insieme ai colleghi della locale stazione non è rimasto che mettere in sicurezza l’ordigno e allertare gli artificieri.

La scoperta è avvenuto nella giornata di giovedì 23 novembre e ha fatto presto il giro della cittadina. La granata, a quanto è dato sapere, è stato prelevata nella mattina di venerdì, trasportata in un campo in località Poreta e fatta brillare dagli artificieri. Un boato sentito distintamente tra Spoleto e Campello sul Clitunno.

(nella foto da internet un artificiere mentre prepara il brillamento di un ordigno)

Riproduzione riservata