PD Terni presenta la nuova squadra, otto donne e sette uomini per il Segretario Bellini - Tuttoggi

Si tratta di Incarichi tematici di grande attualità e che restituiscono una cifra identitaria credibile e riconoscibile al partito ternano

Incarichi tematici di grande attualità e che restituiscono una cifra identitaria credibile e riconoscibile, attenzione e cura per gli aspetti organizzativi, una nuova scommessa sulla comunicazione. Otto donne, sette uomini, territori, competenze, impegno e obiettivi ambiziosi.

E’ la segreteria di Fabrizio Bellini, numero uno dei dem della provincia di Terni, formalizzata nei giorni scorsi e già al lavoro per aprire una nuova stagione.

“Abbiamo bisogno – sottolinea Bellini in una nota – di rafforzare la nostra presenza nei territori e nella società, lavorando su contenuti e proposte e una visione all’altezza delle sfide complicate che ci attendono. Dobbiamo aprirci, dialogare con le persone che si aspettano da noi risposte concrete alle difficoltà, elaborare, nel confronto e nella condivisione, prospettive nuove. Per questo ho voluto accanto a me persone di grande qualità, politica e umana, che sapranno dare al Pd un contributo importante e innovativo.

Vogliamo essere punto di riferimento credibile per quanti credono che una società più giusta e uguale si possa costruire, praticando i valori e le idee che da sempre ci contraddistinguono con la capacità e l’ambizione di aprire riflessioni nuove per tempi nuovi”.

La squadra

Al fianco del segretario, dunque, lavoreranno Agnese Cupido, con delega alla comunicazione, Martina Mescolini, al welfare e terzo settore, Chiara Tiracorrendo, a sostenibilità, valorizzazione del territorio, paesaggio e turismo, Michele Di Girolamo, a giovani, associazionismo, sport e giustizia, Vania Buiarelli, politiche sociali per la parità di genere e l’inclusione, cooperazione, Martina Soldi, servizi alle persone, integrazione sociale e diritti, Gianni Giombolini, economia, green economy, pmi, infrastrutture, mobilità e trasporti, Nicoletta Valli, istruzione, università e ricerca, Andrea Agnetti, cultura, Federica Fedeli, ambiente e transizione ecologica, Leonardo Pimpolari, salute e sanità, Daniele Gentili, enti locali, autonomie territoriali e servizi a rete, Elisabetta Corbucci, politiche del lavoro e formazione permanente, Jonathan Monti, organizzazione e tesseramento, Alberto Pileri, tesoriere.

Parteciperà ai lavori della segreteria anche Mara Gilioni, presidente dell’assemblea provinciale.