Pazzo inseguimento per 15 km lungo E45, fuggitivi abbandonano auto con la refurtiva - Tuttoggi.info

I carabinieri a caccia di un'Alfa Romeo Giulietta da Sansepolcro a Pieve Santo Stefano sud, dentro l'auto la refurtiva di un colpo messo a segno a Torgiano pochi giorni fa

Uno spericolato inseguimento da film, andato avanti per almeno 15 km, ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 5 marzo) lungo la E45, sul confine umbro-toscano.

L’Alfa Romeo Giulietta 170 cv in fuga, passata sotto una telecamera di sorveglianza a San Giustino, era stata segnalata come “auto sospetta” (usata per alcuni furti in abitazione) ai carabinieri di Sansepolcro, che l’hanno subito intercettata poco dopo in superstrada.

L’inseguimento è scattato non appena i militari hanno attivato le sirene ed è durato dall’altezza di Sansepolcro fino allo svincolo di Pieve Santo Stefano Sud, che il conducente braccato dalla pattuglia ha deciso di imboccare all’improvviso. La Giulietta si è poi bruscamente fermata e dall’abitacolo sono scesi di corsa i tre occupanti, spariti come fulmini nella boscaglia circostante.

Ormai persi i fuggitivi, i carabinieri hanno controllato il veicolo abbandonato trovando veramente di tutto: attrezzi da scasso, tra cui una trinciatrice idraulica, una smerigliatrice, un costoso borsone di un noto marchio, vari capi di vestiario e persino una gran quantità di monete.

Tra la numerosa merce è stata rinvenuta anche una macchina per il caffè espresso, con un codice a barre che ha consentito ai militari di risalire alla ditta che l’aveva data in noleggio e, di conseguenza, alla persona che l’aveva affittata. I carabinieri, alla fine, hanno potuto collegare tutti gli oggetti ritrovati ad un colpo avvenuto pochi giorni fa a Torgiano, dove una signora aveva subìto il più classico dei furti in abitazione.

Alla donna è stata restituita tutta la merce, tra cui vi erano, come detto, anche un gran quantitativo di monete risparmiate e messe da parte, per un valore di circa 1000 euro. I carabinieri biturgensi, insieme ai colleghi di San Giustino, stanno collaborando nelle indagini per risalire all’identità dei 3 uomini che erano a bordo della Giulietta.