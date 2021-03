Paura ad Assisi, bimbo investito in centro - Tuttoggi

Portato in ospedale a Perugia, il piccolo era cosciente e sta venendo sottoposto ai controlli del caso

Ha meno di quattro anni il bimbo investito in centro ad Assisi nel pomeriggio di giovedì 4 marzo nella zona di San Pietro, ad Assisi. Secondo i primi rilievi della municipale della città serafica il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della mamma e investito da un’auto condotta da una ventenne assisana. Madre e figlio stavano uscendo da casa. L’auto – la cui conducente non ha fatto in tempo a frenare – non andava veloce. Il piccolo, trasportato in ospedale a Perugia in codice rosso, è al momento sottoposto ad accertamenti. Il bimbo sarebbe rimasto vigile e cosciente e non sarebbe in gravi condizioni. A condurre i rilievi del caso la municipale capitanata dal comandante Antonio Gentili (Maggiori informazioni nelle prossime ore)