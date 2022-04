Pasqua 2022: ad Assisi tanti appuntamenti, religiosi e laici - Tuttoggi

Opuscolo di venti pagine diffuso dal Comune, Leggio: "Speriamo possa rappresentare una resurrezione non solo dal punto di vista religioso ma anche sociale, economico e culturale"

Dopo due anni di assenza, il 15 aprile tornerà uno dei riti più sentiti della tradizione assisana: la Pasqua 2022 riporta infatti la Processione del Venerdì Santo.

Dopo due anni di stop, la processione torna in versione mattutina, con partenza dalla cattedrale di San Rufino, via Dono Doni, via Sermei, monastero Santa Chiara, corso Mazzini, piazza del Comune, via San Paolo, via Metastasio – sosta Casa di Riposo e monastero Santa Croce – via Merry del Val, basilica inferiore di San Francesco, e nella suggestiva veste serale, con partenza dalla cattedrale di San Rufino, via San Rufino, piazza del Comune, via Portica, via Arnaldo Fortini, via San Francesco, basilica inferiore di San Francesco e ritorno.

Pasqua ad Assisi, 18 pagine di messe ‘comprensoriali’ e qualche ‘sprazzo’ laico

Sperando in una Pasqua che “rappresenti la rinascita, la ripartenza per la nostra comunità“, parola dell’assessore al turismo Fabrizio Leggio, il Comune ha stilato un opuscolo dedicato con messe, celebrazioni, appuntamenti laici e religiosi, distribuito in oltre 20 mila copie in tutte le attività ricettive e i punti di ritrovo del territorio comunale e pubblicato sul sito del Comune al link www.visit.assisi.it. Le venti paginette del programma della Pasqua 2022 sono in realtà quasi tutte dedicate alle messe in programma ad Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara dal 10 al 18 aprile, e alcune iniziative – come uno degli appuntamenti di “Aspettando la Pasqua con Nati per Leggere” al Nido d’Infanzia Cimino, a cura della Biblioteca Comunale (info: 075 813481) – non sono certo rivolte ai turisti, ma a fianco delle celebrazioni religiose c’è anche qualche sprazzo di cultura e laicità.

Nel programma della Pasqua 2022 assisana trova ad esempio spazio la Mostra “Architettura è accoglienza” nella Sala ex Pinacoteca, piazza del Comune (Ingresso libero) e l’esposizione “Distanti Vedute” nella biblioteca comunale, via San Francesco, la Mostra/Mercato “La Pasquetta degli Angeli”, il 18 aprile in Piazza Garibaldi a Santa Maria, a cura della Pro Loco angelana, e nello stesso giorno alle 10.30 e alle 12.30 un doppio appuntamento al Bosco di San Francesco, con la Caccia al tesoro botanica per adulti e bambini (info e costi, 075 813157) e il Concerto dell’ensemble “I Trobadores” di Assisi.

Leggio: “Pasqua 2022 di rinascita”

“Dopo due anni di pandemia che ha messo in ginocchio le nostre attività – le parole dell’assessore Leggio – se pur con le preoccupazioni per una guerra che ci tocca da vicino, percepiamo la voglia di tornare a visitare le città d’arte e per questo come amministrazione ci siamo attrezzati per accogliere nel migliore dei modi, in coerenza con la nostra vocazione all’ospitalità, tutti coloro che vorranno venire ad Assisi, ad ammirare i nostri monumenti, le nostre chiese, le nostre piazze, i nostri vicoli e vivere con noi la Pasqua 2022 che quest’anno più che mai può rappresentare una resurrezione non solo dal punto di vista religioso ma anche sociale, economico e culturale”.