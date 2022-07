Partita del cuore, gara di solidarietà per 'Un'idea per la vita onlus'

Verso la Banca della parrucca per regalare 'carezze' alle donne

Medici e operatori sanitari, sindaci e politici locali, Amici della Onlus, Glorie del calcio e Bni. Ci sono voluti essere tutti a “La partita del cuore“, organizzato da “Un’idea per la vita Onlus” a Solomeo, grazie all’adesione all’iniziativa di Brunello Cucinelli. La partita è stata vinta dalle “Glorie del calcio“, capitanate da Marcelo Ze Maria.

PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA PARTITA DEL CUORE CHARITY EVENT_30 GIUGNO 2022_SOLOMEO PERUGIA

La soddisfazione della presidente

“Ringraziamo Brunello Cucinelli che ha accolto l’iniziativa aprendo le porte all’impianto sportivo Don Alberto Seri di Solomeo, oltre alla vicepresidente del Consiglio regionale, Paola Fioroni, intervenuta in rappresentanza delle istituzioni – dicono dalla Onlus organizzatrice – Un sentito ringraziamento va Giuseppe De Filippis, direttore sanitario dell’ Azienda Ospedaliera di Perugia e a Cristina Clementi direttore amministrativo, per esser stati presenti e per aver introdotto la nostra associazione presso la Breast Unit e il reparto di oncologia medica del Silvestrini. Grazie inoltre alle cinque squadre composte da coloro che a vario titolo sostengono l’associazione durante le attivita periodiche annuali: gli amici della Onlus, la Bni Umbria, i sindaci, gli assessori e i consiglieri, le glorie del calcio e i medici e gli operatori sanitari“.