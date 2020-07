Parrucchiere non rispetta le norme anti Covid, chisura e multa

Chiusura per 5 giorni e multa per il titolare asiatico di un esercizio di parrucchiere per non aver rispettato le norme anti Covid.

Una Squadra della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, diretta dal primo dirigente Maria Olivieri, della Questura di Perugia, ha sanzionato il titolare di un negozio di parrucchieri di Perugia avendo accertato che un dipendente stava tagliando i capelli ad una cliente non indicato sull’apposito registro delle annotazioni dove dovrebbero essere annotati e conservati, per 14 giorni, i nominativi della clientela.

Anti Covid, il parrucchiere già multato la scorsa settimana

Sebbene il negozio fosse stato già controllato e sanzionato qualche settimana prima per i medesimi motivi, gli agenti nell’eseguire un successivo controllo atto a verificare se il titolare si fosse adeguato alla normativa suddetta, hanno accertato che il gestore del negozio continuava a disattendere quanto previsto dalla legge.

Chiusura e multa

E’ stata quindi disposta la chiusura per 5 giorni dell’esercizio finalizzata ad impedire la prosecuzione delle violazioni, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa per importi che vanno da 400 euro a 3.000 euro.

Controlli anti Covid

L’attività rientra nell’ambito dell’azione preventiva posta in essere dalle forze dell’ordine sull’intero territorio della Provincia, al fine di evitare nuove impennate della curva epidemiologica da Covid 19 e vuole favorire la sensibilizzazione al rispetto delle misure.

(foto d’archivio)