Parroco 'diserta' la messa e scompare, fedeli allertano Carabinieri e Vigili del Fuoco - Tuttoggi

Il parroco diserta la messa e ‘scompare’

Il parroco non si è infatti presentato in chiesa per officiare la Messa del pomeriggio e i parrocchiani, che non avevano notizie dell’uomo da un paio di giorni, si sono recati dai Carabinieri per denunciarne la scomparsa. I militari hanno subito avviato le ricerche partendo dalla canonica, dove hanno trovato la porta chiusa. I Carabinieri hanno dunque allertato i Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta; una volta entrati nella canonica i soccorritori non hanno trovato il prelato in casa.

Arrivano rinforzi per le ricerche dai comuni vicini

Nel frattempo dalle stazioni dei Carabinieri dei comuni limitrofi sono giunti rinforzi e, con il solerte aiuto dei parrocchiani, i militari si sono messi alla ricerca del curato per le vie del paese e nelle aree boschive della zona, nella speranza di trovare l’anziano sacerdote, peraltro avverso all’uso della tecnologia e del telefono cellulare.

Il ritorno a casa di don Mario

Dopo ore di ricerca, nella serata, con sollievo di tutti, Don Mario Cecci, novantenne Parroco del piccolo comune umbro è tornato tranquillamento a casa, ignaro di quanto fosse nel frattempo accaduto: il sacerdote aveva infatti partecipato ad una riunione con gli altri parroci dell’alto Orvietano in un paese vicino.