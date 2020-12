Parrano, fondi a sostegno delle imprese - Tuttoggi

I contributi sono finalizzati alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da covid-19

Al Comune di Parrano andranno 42.899 euro di fondi governativi per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali. Lo annuncia il sindaco, Valentino Filppetti, sottolineando che i contributi sono finalizzati alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da covid-19.

Fondi a sostegno delle imprese

“Dei fondi – spiega il sindaco – ne potranno usufruire le attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali essendo regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. Queste aziende – puntualizza – non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento o soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo”.

Contributi a fondo perduto

Le azioni di sostegno economico, riferisce sempre Filippetti, possono ricomprendere l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione oppure iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. Sono incluse anche le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale, ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Come distribuire le risorse

“Nelle prossime settimane – preannuncia il sindaco – il Comune di Parrano attiverà un ampio confronto per definire le linee di indirizzo che permettano di utilizzare al meglio queste risorse. Ancora una volta si conferma il valore e l’importanza del lavoro svolto con il progetto Area Interna Umbria Sud Ovest Orvietano che tanti benefici sta portando nei nostri territori”, conclude.