Parco Muzi Betti torna a nuova vita grazie ad Afor "Vogliamo farne polmone verde della città" - Tuttoggi.info

Si è tenuto stamattina (venerdì 27 settembre), alla Asp Muzi Betti di Città di Castello, l’incontro con la stampa per presentare il nuovo progetto di riqualificazione del grande parco antistante la struttura per anziani. Presenti all’appuntamento Manuel Maraghelli, amministratore unico di Afor Umbria (Ente che realizzerà i lavori) e la presidente della residenza protetta Annalisa Lelli.

La manutenzione straordinaria – che partirà a metà ottobre – interesserà un’area di 3,5 ettari: nel dettaglio ci saranno oltre 100 tra diradamenti e potature nelle zone più fitte di piante (molte secche e storte) e verranno messi a dimora 80 nuovi alberi ad alto fusto e 400 arbusti. Verrà inoltre realizzato un impianto di irrigazione e saranno sistemati cordoli, recinzioni e sentieri. Il tutto per un valore di circa 160 mila euro (per lo più finanziati dalla legge regionale 28 e dal Fosmit 2023). La fine lavori è prevista per la primavera-estate 2025.

“Vero obiettivo di questa operazione – ha dichiarato l’amministratore unico di Afor – è che questo parco torni agli antichi splendori per essere vissuto dall’intera cittadinanza, essendo anche ad appena un km dal centro storico. Puntiamo dunque a coinvolgere tutti tifernati perché questa zona diventi uno dei polmoni verdi della città”.

“Finalmente dopo due anni di trattative siamo riusciti a concretizzare questo progetto con l’amministratore unico Maraghelli – ha aggiunto la presidente dell’Asp Lelli – Per noi vuol dire tanto, in primis perche è un’area verde che può essere sfruttata da tutti, per venire a giocare con i bambini o anche solo a rilassarsi con un libro. Sia per me che per tutto il Cda di Muzi Betti è importante riuscire a creare questo legame tra i nostri ospiti e la città tutta. Il parco riqualificato sarà uno strumento fondamentale per poter realizzare questo nostro obiettivo”.

Maraghelli, sottolineando anche il grande piano assunzioni che ha visto protagonista Afor nell’ultimo anno con 93 nuovi innesti e, da ultimo, altri 28 ingressi con scorrimento di graduatoria deliberati dalla giunta regionale “che andranno apportare un ricambio generazionale all’interno dell’azienda”, ha infine ricordato un altro importante appuntamento: mercoledì 2 ottobre, alle ore 10, nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia, ci sarà un convegno organizzato proprio da Afor, dedicato alle attività e ai risultati istituzionali raggiunti nel corso del quinquennio 2020-2024. Sarà un’occasione per stilare un vero e proprio bilancio d’insieme del lavoro fin qui svolto dall’Agenzia.

Anche Lelli, inoltre, ha ricordato un evento importante invitando tutta la cittadinanza: quello di domenica 29 settembre proprio alla Muzi Betti, che sarà “In Festa” con i tifernati tra animazione, musica, spettacoli e stand gastronomici.