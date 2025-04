Camion a fuoco, paura nella zona industriale

Paura nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia, dopo che, a metà pomeriggio, si sono sentite tre esplosioni, con una densa nuvola di fumo nero che si è alzata tra i capannoni.

Subito si è pensato ad un incidente in un’azienda, visto anche il recente caso della Lucyplast di Umbertide.

In realtà fortunatamente la situazione è apparsa molto meno grave. E’ andato infatti a fuoco un camion che era parcheggiato di fronte ad un’azienda. Il mezzo è stato completamente divorato dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco, arrivati con due mezzi. I tre scoppi sentiti distintamente anche a grande distanza sono probabilmente dovuti all’esplosione degli pneumatici. La presenza di due autoambulanze, che erano già parcheggiate in zona, ha messo ancora di più in allarme i passanti, ma non risulterebbero feriti, né persone disintossicate.

Sul posto i carabinieri, che hanno acquisito le informazioni sull’accaduto dai vigili del fuoco.